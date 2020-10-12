سنغافورة وإندونيسيا تتفقان على فتح الحدود أمام الأنشطة التجارية

رويترز

اتفقت سنغافورة وإندونيسيا على إعادة فتح الحدود بينهما من أجل الأنشطة التجارية الأساسية والسفر الرسمي بعد إغلاقهما للحد من انتشار مرض كوفيد -19.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 333 ألف حالة إصابة في ثاني أعلى معدل في جنوب شرق آسيا بعد الفلبين وتفرض السلطات قيودا اجتماعية صارمة على العاصمة جاكرتا. في الوقت نفسه لا تشهد سنغافورة سوي عدد قليل من حالات الإصابة يوميا.

وقالت وزارتا خارجية البلدين الجارين في بيان مشترك اليوم الاثنين إن كل من يستوفي الشروط سيخضع لاختبارات قبل السفر وبعده.