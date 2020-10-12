سلع انخفض استهلاكها خلال جائحة كورونا.. تعرف عليها.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وحجم التغيير في الفترة منذ بداية ظهور الجائحة وحتى 20 سبتمبر الماضي، حيث تم جمع البيانات على 3 فترات.

وضمت بيانات الفترة الأولى 4200 أسرة خلال شهر مايو الماضي، والفترة الثانية تشمل بيانات 8400 أسرة في الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو الماضي، والفترة الثالثة شملت 7300 أسرة في الفترة من شهر أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضي.



تطور استهلاك السلع خلال كورونا

وينشر "اليوم السابع"، بالإنفوجراف، أهم المؤشرات التي رصدتها الدراسة، وهى معدل التغيير في أهم السلع التي تراجع استهلاكها خلال جائحة كورونا خلال الفترات الثلاث، حيث كانت أكثر السلع تأثرا هى الفاكهة والتى بلغت نسبتها 14.5% فى الفترة الاولى مقابل 5% فى الفترة الثالثة بنسبة انخفاض 9.5%، ثم الطيور والتى بلغت 22.8% في الفترة الاولى مقابل 14.4% فى الفترة الثالثة بنسبة تراجع 8.4%، كذلك وسائل النقل والمواصلات ويعتبر ذلك أحد المؤشرات الجيدة لعودة الاسرة لنمط استهلاكها الطبيعى.