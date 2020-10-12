سلبية بلاغ العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على " جسم غريب " بمبنى محكمة شمال الجيزة، وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جسم غريب بمبنى المحكمة، وبالإنتقال والفحص تبين سلبية البلاغ.