اليوم السابع
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سلبية بلاغ العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:13 ص
سلبية بلاغ العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة رجال المفرقعات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على " جسم غريب " بمبنى محكمة شمال الجيزة، وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جسم غريب بمبنى المحكمة، وبالإنتقال والفحص تبين سلبية البلاغ.

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