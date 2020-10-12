سلال الإيرانية تطرح مناقصتين لشراء علف حيوانى

رويترز

قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين، إن شركة سلال الحكومية الإيرانية المستوردة للعلف الحيواني طرحت مناقصين لشراء 200 ألف طن من علف الشعير والكمية ذاتها من علف الصويا.

وأضافوا أن المناقصتين تغلقان في 14 أكتوبر.

وكان قد قال تجار أوروبيون، إن شركة سلال الحكومية لاستيراد الأعلاف الحيوانية في إيران اشترت كمية غير معلومة من علف الذرة وعلف الصويا عبر مناقصة عالمية.