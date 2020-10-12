اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:46 م
خالد صلاح
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سلال الإيرانية تطرح مناقصتين لشراء علف حيوانى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:36 م
سلال الإيرانية تطرح مناقصتين لشراء علف حيوانى علف الشعير - صورة أرشيفية
رويترز

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين، إن شركة سلال الحكومية الإيرانية المستوردة للعلف الحيواني طرحت مناقصين لشراء 200 ألف طن من علف الشعير والكمية ذاتها من علف الصويا.

وأضافوا أن المناقصتين تغلقان في 14 أكتوبر.

وكان قد قال تجار أوروبيون، إن شركة سلال الحكومية لاستيراد الأعلاف الحيوانية في إيران اشترت كمية غير معلومة من علف الذرة وعلف الصويا عبر مناقصة عالمية.

وطلبت المناقصة 200 ألف طن من الذرة و200 ألف طن من علف الصويا للشحن في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويفضل أن يكون الشحن قبل هذه المواعيد.

 


سلال الإيرانية

علف حيوانى

علف الشعير

علف الصويا

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