وأضاف أن السفير الجديد شغل منصب كبير المستشارين للمكتب الصحفي،ومستشار للرئيس الطاجيكي، ورئيس المجموعة المعلوماتية والتقنية للمكتب الصحفي خلال الفترة من عام 2005 إلي عام 2015 ، مشيرا إلي قرار الحكومة الطاجيكية بتعين قاسمي مدير لوكالة الأنباء الوطنية (خاور) في يونيو عام 2015 .



وأوضح البيان أن الرئيس طاجيكستان عين قاسمى كسفير لبلاده في السعودية عام 2016، ثم أصدر قرارا؛ ليتولي منصب سفير بلاده في مصر في 31 أغسطس الماضي، لافتا إلي أن قاسمي يتقن اللغة العربية.

