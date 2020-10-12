اليوم السابع
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خالد صلاح
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"زراعة الشرقية" تبدأ فعاليات دورة مطبقى المبيدات وكيفية رشها بطريقة صحيحة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:30 م
"زراعة الشرقية" تبدأ فعاليات دورة مطبقى المبيدات وكيفية رشها بطريقة صحيحة جانب من الدورة
الشرقية – فريق المحافظات

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بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، فعاليات اليوم الأول لدورة مطبقى المبيدات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 حتى 15 أكتوبر 2020 لعدد 31 متدربًا بحضور الدكتور على أحمد السيد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور محمد أحمد إبراهيم الأساتذة بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد زكى مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق ومنسق الدورة المهندس السيد خيرى بإدارة المكافحة بالمديرية.

 

وتهدف الدورة إلى الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتتضمن الدورة التدريب على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة منها القضاء على احتمالات تلوث المحاصيل الزراعية.

 

كما تستهدف الدورة، التدريب على كيفية تطبيق المبيدات بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة بخصوص تأهيل وإعداد الشباب مطبقى المبيدات والتعرف على أنواع المبيدات وتوقيت الرش لاستخدام المبيدات، وذلك لفتح فرص عمل للشباب وتأهيلهم للعمل بالشركات.

 

جانب من الدورة
جانب من الدورة

 

حضور الدورة
حضور الدورة

 

فعاليات الدورة
فعاليات الدورة

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