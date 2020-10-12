اليوم السابع
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رفع 500 طن مخلفات وقمامة بحملة مكبرة فى شبرا الخيمة.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:49 م
رفع 500 طن مخلفات وقمامة بحملة مكبرة فى شبرا الخيمة.. صور محافظ القليوبية يقودة حملة لرفع تراكمات القامة وناتج التطهير
القليوبية إبراهيم سالم

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شارك اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالحملة المكبرة بالاشتراك وباستخدام معدات ثلاث مدن لإزالة تراكمات القمامة من منطقة ميت نما ومنطى وتطهير ترعة ميت نما، حيث تم إزالة ما يزيد عن 500 طن قمامة، ونقلهم بالمقلب الوسيط بحى شرق شبرا الخيمة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومصطفى حسانين نائب رئيس حى غرب شبرا الخيمة، وفريق متدريبى البرنامج الرئاسى للقيادة.

وتقدم المحافظ، بالشكر لكل القائمين على الحملة لنظافة المنطقة وتطهير الترعة استجابة لشكاوى المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث لهم.

وأكد المحافظ، أن المنطقة ستشمل تطويرا شاملا خلال الفترة المقبلة من خلال تدبيش الترعة ورصف الطريق من الجانبين ورفع كفاءة وإصلاح الكوبرى الحديدى على الترعة لعبور المشاة والسيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى لرفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل.

وناشد المحافظ المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى للمدينة.

 

 

تطهير الترع
تطهير الترع

 

رفع التراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة

 

رفع القمامة من المصارف
رفع القمامة من المصارف

 

رفع القمامة من أمام المدارس
رفع القمامة من أمام المدارس

 

رفع تلال القمامة من الشوارع
رفع تلال القمامة من الشوارع

 

محافظ القليوبية يقودة حملة لرفع تراكمات القامة وناتج التطهير
محافظ القليوبية يقودة حملة لرفع تراكمات القمامة وناتج التطهير

 


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