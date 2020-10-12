اليوم السابع
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رانيا المشاط تؤكد تفاؤلها حول عودة الحياة لطبيعتها والتعافى من كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:19 م
رانيا المشاط تؤكد تفاؤلها حول عودة الحياة لطبيعتها والتعافى من كورونا الدكتورة رانيا المشاط
ريهام عبد الله

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أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الشعور بالتفاؤل والارتياح يغلب على الانسحاب والشك، فيما يتعلق بالاستعداد لإعادة التشغيل والتعافى، من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت المشاط فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "عندما نعيد الضبط من أجل إعادة التشغيل والتعافي، هناك شعور بالتفاؤل والارتياح يغلب على الانسحاب والشك... لا تركز على أي شيء آخر سوى الإيمان بعودة سلسة إلى الوضع الطبيعي".
 
رانيا المشاط
رانيا المشاط

ومن جهة أخرى قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه ‏في اليوم العالمي للفتاة، احتفلنا بحصول مصر علي المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، ضمن تقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، باتخاذها 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا، مضيفة: تهانينا للدكتورة مايا مرسي، نواصل العمل معا لسد الفجوة بين الجنسين".

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، شاركت فى الاجتماع الوزارى لمشروع رأس المال البشرى، بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشرى فى زمن Covid-19"، وذلك فى إطار الاجتماعات السنوية لمجوعة البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى والتى تنعقد هذه المرة بشكل افتراضى، استجابة لما فرضته جائحة كورونا.

رانيا المشاط

التعاون الدولى

وزيرة التعاون الدولى

وزارة التعاون الدولى

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