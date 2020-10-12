اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس وكالة الفضاء يبحث مع سفير كازاخستان التعاون المستقبلي فى مجال التكنولوجيا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:52 م
رئيس وكالة الفضاء يبحث مع سفير كازاخستان التعاون المستقبلي فى مجال التكنولوجيا الدكتور محمد القوصى
أ ش أ

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 بحث الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مع السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانية. 
 
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ،و الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، سفير كازاخستان بالقاهرة و سانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة. 
 
وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية واستمعوا لشرح من الدكتور محمد القوصي عن أقسام المبنى وما تم إنجازه من أعمال، كما تم زيارة المعامل الأخرى ( الحمولة الفضائية _ النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية ). 
 
واعرب السفير الكازاخستاني عن سعادته بوجوده بوكالة الفضاء المصرية، حيث تعتبر هذه هي الزيارة الأولى له لمؤسسة حكومية داخل مصر بعد شهر من توليه منصب سفير دولة كازاخستان. 
وفي ختام الزيارة، أهدى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع الوكالة للسفير الكازاخستانى بالقاهرة. 

محمد القوصي

رئيس وكالة الفضاء

سفير دولة كازاخستان

اليوم السابع بلس

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