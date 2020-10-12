اليوم السابع
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رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلنى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:56 ص
رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلنى وزارة الاسكان
كتب أحمد حسن

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قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم  بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بمنطقة 1185 عمارة "إسكان اجتماعي" بمساحات تراوحت بين 16 م2 و 33 م2، بقيمة بيعية للمزاد بلغت نحو 27 مليون جنيه.
 
وأضاف المهندس أشرف فتحى، أن أسعار بيع المتر المربع الواحد  للمحال تراوحت بين 77 ألف جنيه و119 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت – فاكهة – جزارة - مجمدات) وغير ذلك، استمراراً لمسيرة الجهاز لزيادة الخدمات بالمشروعات الجديدة، وتشجيع الاستثمار بالمدينة.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه  حضر جلسة المزاد، ممثلون عن الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

مزاد علنى

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