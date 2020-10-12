رئيس الصين يلقى كلمة فى شينشين فى ذكرى تأسيس أول منطقة اقتصادية

رويترز

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلقي كلمة في شنتشن يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس أول منطقة اقتصادية خاصة صينية في المدينة الجنوبية قبل 40 عاما.

وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج إنها ستؤجل كلمتها السنوية التي كانت مقررة بشكل مبدئي يوم الأربعاء وستسافر بدلا من ذلك إلى شنتشن على الرغم من قولها إنه ليس من المقرر عقد اجتماع مع شي.

وأضافت لام أنها ستتوجه إلى بكين في وقت لاحق من هذا الشهر وتهدف إلى إلقاء كلمتها السياسية بحلول نهاية نوفمبر.