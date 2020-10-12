خروج قطار عن مساره بمدينة أتلانتا بسبب أثار العاصفة دلتا فى أمريكا.. فيديو

كتب محمد شعلان

خرج قطار في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية عن مساره، بسبب أثار العاصفة دلتا التي ضربت بعض الولايات الأمريكية، وأظهرت لقطات جوية نقلتها شبكة روسيا اليوم، مشهد انحرف قطار مكون من مئة وسبعين عربة عن سكته بضواحي ميدنة أتلانتا الأمريكية، إثر أمطار غزيرة صاحبت إعصار دلتا في المنطقة، وتسببت في إغراق خطوط السكة الحديد بالمدينة.

كما ضرب الإعصار "دلتا"، ولاية لويزيانا الأمريكية، ما تسبب في خسائر مادية فادحة، وأظهرت لقطات فيديو حجم الدمار الذي أخلفه الإعصار .



صورة للقطار من الجو



خروج القطار عن مساره

وصنف الإعصار دلتا من الفئة الثانية مع رياح قصوى سرعتها 100 ميل في الساعة (155 كم / ساعة) كما ضعفت سرعة الاعصار إلى منخفض استوائي صباح أول أمس السبت، مع رياح قصوى تبلغ 35 ميلاً في الساعة، بحسب ما ذكره موقع"فوكس 61".

لكن الأمطار الغزيرة شكلت بعض المخاطر فى أجزاء من تكساس إلى ميسيسيبـى، فيما توقع خبراء الأرصاد هطول ما يصل إلى 10 بوصات من الأمطار في الأماكن بنهاية اليوم.

وكانت قد أصدرت ولايات أميركية تحذيرات، مع مواصلة الإعصار "دلتا" الذى تحول إلى عاصفة تقدمه باتجاه الشمال، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فى مناطق تعرض بعضها لعدة أعاصير خلال هذا الموسم الاستثنائي.