حيثيات منح جائزة نوبل للاقتصاد 2020 لمطورى نظرية المزاد.. اعرف التفاصيل

كتب بلال رمضان

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية، اليوم منح جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020 لكل من بول ميلجروم وروبرت ويلسون، وذلك لما قاما به "من أجل تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".

وذكرت الأكاديمية الملكية السويدية، في بيان صحفى لها اليوم، الاثنين، أن الفائزان هذا العام، بول ميلجروم وروبرت ويلسون، درسا كيفية عمل المزادات، واستخدما أيضًا رؤاهم لتصميم أشكال مزادات جديدة للسلع والخدمات التي يصعب بيعها بالطريقة التقليدية، مثل الترددات اللاسلكية. واستفاد من اكتشافاتهما البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم.

لقد باع الناس دائمًا الأشياء لمن يدفع أعلى سعر، أو اشتروها من أي شخص يقدم أرخص عرض. في الوقت الحاضر، يتم تداول أشياء تستحق مبالغ فلكية من المال كل يوم في المزادات، ليس فقط الأشياء المنزلية والفنون والآثار، ولكن أيضًا الأوراق المالية والمعادن والطاقة. يمكن أيضًا إجراء المشتريات العامة كمزادات.

باستخدام نظرية المزاد، يحاول الباحثون فهم نتائج القواعد المختلفة لتقديم العطاءات والأسعار النهائية، وشكل المزاد. التحليل صعب، لأن مقدمي العطاءات يتصرفون بشكل استراتيجي، بناءً على المعلومات المتاحة. إنهم يأخذون في الاعتبار ما يعرفونه بأنفسهم وما يعتقدون أن مقدمي العطاءات الآخرين يجب أن يعرفوه.

طور روبرت ويلسون نظرية مزادات الأشياء ذات القيمة المشتركة - وهي قيمة غير مؤكدة مسبقًا ولكنها في النهاية هي نفسها للجميع. تشمل الأمثلة القيمة المستقبلية للترددات الراديوية أو حجم المعادن في منطقة معينة. أظهر ويلسون سبب ميل مقدمي العطاءات العقلانيين إلى وضع العطاءات أقل من أفضل تقدير خاص بهم للقيمة المشتركة: فهم قلقون بشأن لعنة الفائز - أي دفع الكثير والخسارة.

صاغ Paul Milgrom نظرية أكثر عمومية للمزادات لا تسمح فقط بالقيم المشتركة، ولكن أيضًا القيم الخاصة التي تختلف من عارض إلى آخر. قام بتحليل استراتيجيات عروض الأسعار في عدد من تنسيقات المزادات المعروفة، موضحًا أن الشكل سيمنح البائع أرباحًا متوقعة أعلى عندما يتعلم مقدمو العروض المزيد عن القيم المقدرة لبعضهم البعض أثناء تقديم عروض الأسعار.

بمرور الوقت، خصصت المجتمعات كائنات أكثر تعقيدًا بين المستخدمين، مثل فتحات الهبوط وترددات الراديو. رداً على ذلك، ابتكر ميلجروم وويلسون تنسيقات جديدة لبيع العديد من الأشياء المترابطة بالمزاد العلني في وقت واحد، نيابة عن البائع بدافع من المنفعة المجتمعية الواسعة بدلاً من الحد الأقصى من الإيرادات. في عام 1994، استخدمت السلطات الأمريكية لأول مرة أحد تنسيقات المزادات لبيع الترددات اللاسلكية لمشغلي الاتصالات. منذ ذلك الحين، حذت العديد من الدول الأخرى حذوها.

"بدأ الفائزون هذا العام في العلوم الاقتصادية بالنظرية الأساسية واستخدموا نتائجهم لاحقًا في التطبيقات العملية التي انتشرت على مستوى العالم. يقول بيتر فريدريكسون، رئيس لجنة الجائزة: "اكتشافاتهم تعود بفائدة كبيرة على المجتمع".