اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حملة جو بايدن: الفحوص أثبتت عدم إصابة المرشح الديمقراطى بكورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:42 م
حملة جو بايدن: الفحوص أثبتت عدم إصابة المرشح الديمقراطى بكورونا جو بايدن وعينة كورونا سلبية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اصدرت حملة المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية ، جو بايدن، أن الفحوصات الى أجراها المرشح أثبتت عدم إصابته  بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينظم الرئيس دونالد ترامب، الذى أعلن قبل 10 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، اليوم، الاثنين، أول تجمع له منذ تشخيص إصابته بعد أن قال إنه لم يعد مصابا بالعدوى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جدد هجومه على وسائل الإعلام الأمريكية، واتهامها بالكذب والتضليل في تناول أخباره ولاسيما شبكة سي إن إن، وقناة إم إس دي إن سي، من أجل المساعدة في فوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية الذي اعتبره غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات المتحدة.
 
كشف استطلاع جديد حول نية التصويت فى الانتخابات الأمريكية، أن المرشح الديمقراطى للبيت الأبيض، جو بايدن، يتقدم بفارق 12% على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما يأتى فى ظل وجود نحو 3 أسابيع فقط على الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر .
 
 
وأوضح الاستطلاع الذى نشر بواسطة شبكة (إيه بى سى نيوز) وصحيفة (واشنطن بوست) أن 53٪ من الناخبين المسجلين سيؤيدون بايدن، بينما سيدعم 41٪ فقط ترامب إذا أجريت اليوم الانتخابات الرئاسية.
 
 
وركز الاستطلاع، الذى أجرى عبر الهاتف بين 6 و9 أكتوبر  على شريحة ضمت ألفا و14 ناخبا، على التصويت الشعبي، وليس على النزاع بين كل ولاية على حدة للحصول على 270 من أصوات المجمع الانتخابى على الأقل.
 
وكان سيدريك ريتشموند مسؤول في حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أكد أنه سيشارك في مناظرة أمام الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، طالما تم اتباع جميع بروتوكولات السلامة وكان ترامب لا يحمل فيروس كورونا. 
 

حملة المرشح الديمقراطى

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

جو بايدن

كورونا

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استطلاع للرأى يظهر تقدم جو بايدن على دونالد ترامب بنسبة 12% فى الانتخابات الأمريكية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:20 م

الصحف العالمية: الصين تفوز فى السباق العالمى للتعافى الاقتصادى من كورونا.. تايمز تكشف تقرب حكومة جونسون من جو بايدن وسط توقعات بخسارة ترامب.. والمرشح الديمقراطى يتفوق فى 6 ولايات متأرجحة ومنافسه يتقدم فى اثنتين

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:33 م

تايمز تكشف تقرب حكومة جونسون من جو بايدن وسط توقعات بخسارة ترامب

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:45 م

هايلي بيبر تروج لانتخاب جو بايدن لرئاسة أمريكا في اليوم العالمي للصحة النفسية.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 10:34 م

ترامب يصف جو بايدن بـ"الدمية" ويتهمه بدعم زعيم عصابات سابق فى كولومبيا

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:41 م

جو بايدن يعد بقيادة الولايات المتحدة لمعاجة الجوع فى العالم

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 07:33 م

ترامب يهاجم جو بايدن: سيغلق الاقتصاد ويرفع الضرائب ويقطع التمويل عن الشرطة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة