حملة جو بايدن: الفحوص أثبتت عدم إصابة المرشح الديمقراطى بكورونا

رويترز

اصدرت حملة المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية ، جو بايدن، أن الفحوصات الى أجراها المرشح أثبتت عدم إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينظم الرئيس دونالد ترامب، الذى أعلن قبل 10 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، اليوم، الاثنين، أول تجمع له منذ تشخيص إصابته بعد أن قال إنه لم يعد مصابا بالعدوى. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جدد هجومه على وسائل الإعلام الأمريكية، واتهامها بالكذب والتضليل في تناول أخباره ولاسيما شبكة سي إن إن، وقناة إم إس دي إن سي، من أجل المساعدة في فوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية الذي اعتبره غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات المتحدة.

كشف استطلاع جديد حول نية التصويت فى الانتخابات الأمريكية، أن المرشح الديمقراطى للبيت الأبيض، جو بايدن، يتقدم بفارق 12% على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما يأتى فى ظل وجود نحو 3 أسابيع فقط على الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر .

وأوضح الاستطلاع الذى نشر بواسطة شبكة (إيه بى سى نيوز) وصحيفة (واشنطن بوست) أن 53٪ من الناخبين المسجلين سيؤيدون بايدن، بينما سيدعم 41٪ فقط ترامب إذا أجريت اليوم الانتخابات الرئاسية.

وركز الاستطلاع، الذى أجرى عبر الهاتف بين 6 و9 أكتوبر على شريحة ضمت ألفا و14 ناخبا، على التصويت الشعبي، وليس على النزاع بين كل ولاية على حدة للحصول على 270 من أصوات المجمع الانتخابى على الأقل.

وكان سيدريك ريتشموند مسؤول في حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أكد أنه سيشارك في مناظرة أمام الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، طالما تم اتباع جميع بروتوكولات السلامة وكان ترامب لا يحمل فيروس كورونا.