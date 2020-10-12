حقوق حلوان تطلق مبادرة لتجميل وتعقيم الكلية استعدادا للعام الجامعى الجديد

كتب محمد صبحى

أطلقت إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق بجامعة حلوان مبادرتين لتجميل وتعقيم وتطهير الكلية، استعدادا للعام الجامعى الجديد 2020/2021، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية، والدكتور سلامة عبد التواب وكيل الكلية لشئون خدمة التعليم والطلاب، والدكتور محمود حجازى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، قام عدد من طلاب الكلية من النشاط الفنى برعاية الشباب بالكلية بتجميل جدران الكلية، برسم عدد من اللوحات الفنية التى تعبر عن تاريخ مصر الفرعونى العظيم.

كما قامت إدارة رعاية الشباب بالكلية بعمل مبادرة تعقيم وتطهير وتوعية بالكلية بمشاركة طلاب فريق الأنشطة كخدمة عامة للكلية وزملائهم الطلاب، وقد شملت المبادرة تطهير وتعقيم مكاتب وارضيات ومداخل الكلية .

وتتميز المبادرة بأن طلابها هم من قاموا بتنفيذها، حيث تم تدريبهم على استخدام أجهزة التعقيم والتطهير ، وكيفية توعية زملائهم بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، حتى يكونوا مثالً يحتذى به على مستوي كليات الجامعة.

تأتي هذه المبادرات في إطار إهتمام كلية الحقوق بالجانب الفني والمعنوي للطلاب ، بجانب الإهتمام بصحة طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها وذلك تأهباً لاستقبال بداية العام الجامعي الجديد 2020 /2021 .