حركة عدم الانحياز تدين بشدة استئناف الأعمال العدائية بين أذربيجان وأرمينيا

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أدانت الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز بشدة استئناف الاعمال العدائية في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان معربة عن أسفها للخسائر في الأرواح وتأثير ذلك علي السكان المدنيين، جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عقد بشكل افتراضي وزعته سفارة أذربيجان بالقاهرة اليوم.

وأكد البيان دعم الحركة الثابت لاستقلال أذربيجان وسيادتها وسلامة أراضيها وتضامنها معها وفقا للموقف المبدئي للحركة مشيرا إلى أن الحركة أخذت في الاعتبار دعوة الامين العام للأمم المتحدة ذات الصلة بتاريخ 27 سبتمبر الماضي.

ونوه إلى أن حركة عدم الانحياز تؤكد دعمها لحل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا عل أساس قرارات مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة وهي قرارات 874 و853 و822 و884 .