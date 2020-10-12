حبس عاطل و5 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل و5 سيدات، لاتهامهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت وإدارة شبكة ممارسة الدعارة بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتواصل معهم من خلال العديد من البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية بالاشتراك مع إحدى السيدات نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى " الأمن الوطنى – الأمن العام " مديرية أمن القاهرة ، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ، وبصحبتهما (4 سيدات) .

بمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولة نشاطهما المؤثم فى الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصد تحقيق مكاسب مالية ، وأضافا باستغلال الـ(4 سيدات) المشار إليهن فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى ، وبمواجهتهن أيدن ما جاء بأقوال المتهمين، كما تم ضبط عدد (2 هاتف محمول) مع المتهم، وبفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.