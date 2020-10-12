حاصل على جائزة الدولة للتفوق يكشف تفاصيل أبحاثه عن تحسين طاقة الرياح

أكد الدكتور هانى محمد حسنين محمد أستاذ بكلية الهندسة، بجامعة عين شمس، سعادته بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الهندسية، مشددًا على أنه يهدف في الفترة المقبلة على تقديم أبحاث في تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.

وقال خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مجمل أبحاثه كانت طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتحكم في النظم الكهربية، بجانب خلايا الوقود المستخدمة في السيارات الكهربائية، حيث شهدت هذه الأبحاث نظم وأدوات تحكم تكنولوجية حديثة.

وأكد أهمية البحث العلمي، وزيادة الدعم المقدم للبحث العلمى، بالإضافة لأهمية القراءة بالنسبة للباحثين والاجتهاد بما يفيد في الإضافة العلمية، والتقديم على المشاريع البحثية المختلفة، مستطردًا: "عليكم بالاجتهاد والصبر في طريق البحث العلمي".

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة في هندسة القوى والآلات الكهربية، تتطلب تحسين طاقة الرياح وربطها بالشبكة الكهربية، بجانب تحسين الطاقة الشمسية والكهربية بصفة عامة، ومجاراة التطورات العالمية.

يذكر أن الدكتور هاني محمد حسنين، عين معيدًا بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بعين شمس، عام 1999، بعد تخرجه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، كما حصل على درجة الماجيستير والدكتوراه من كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2004 و2007 وعين أستاذ مساعد بالكلية عام 2012 ثم عين أستاذ دكتور بترقية التميز العلمي عام 2017.

حصل "حسنين" على جائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠١٢ وجائزة الابتكار والاختراع فى مجال الطاقة المتجددة من أكاديمية البحث العلمى عام 2014، وأخيرًا جائزة الدولة فى التفوق فى العلوم الهندسية لعام 2019، كما نشر أكثر من 160 بحث فى مجلات ومؤتمرات دولية بالإضافة للكتب الدولية والإشراف على العديد من رسائل الماجيستير والدكتوراه وهو عضو بالجمعية الدولية لمهندسى الكهرباء والالكترونيات بأمريكا بالإضافة انه محرر لعدة مجلات دولية.