جوتيريش يعلن عن تنظيم مؤتمر قمة بشأن النظم الغذائية 2021

كتبت - هند المغربي

بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة اليوم بمناسبة أسبوع الأغذية العالمي المقرر خلال هذا الأسبوع من 12 إلى 16 أكتوبر، أكد فيها أن النظم التي تجلب الغذاء إلى موائدنا لها أثر عميق على اقتصاداتنا وصحتنا وبيئتنا.

وقال جوتيريش إن النظم الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية وراء فشلنا في البقاء داخل الحدود الإيكولوجية لكوكبنا، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً المفتاح لمعالجة أزمة المناخ والتصدي لفقدان التنوع البيولوجي المتصاعد وبناء مجتمعات أوفر صحة."

وأضاف جوتيريش قد أبرزت جائحة كوفيد-19 هذا العام هشاشة نظمنا الغذائية وازداد الذين يعانون الجوع بالملايين وفُقدت ملايين الوظائف، ولمعالجة هذه المسائل، عقدتُ العزم على تنظيم مؤتمر قمة معني بالنظم الغذائية في العام المقبل، مؤكدا : "سيكون هذا المؤتمر ’مؤتمرَ قمة للشعب‘ و’مؤتمر قمة للحلول".

ولفت جوتيريش ستدور وقائع هذا الحوار العملي المنحى في مناسبتين على جانب كبير من الأهمية أولها انعقاد اجتماع سابق لمؤتمر القمة في روما في مطلع صيف العام المقبل.

وهو اجتماع سيبني على حوارات قطرية وإقليمية شاملة للجميع وسيحدد إجراءات جسورة لإيجاد نظم غذائية شاملة للجميع ومستدامة. وثانيتها هي مؤتمر القمة المعني بالنظم الغذائية نفسه المعقود لتوجيه انتباه جميع قادة العالم إلى هذه المسألة.

وأضاف جوتيريش " نحن بحاجة إلى التزام عالمي وإجراءات عالمية للوصول إلى نظم غذائية شاملة للجميع ومستدامة دعيا إلى المشاركة في هذا الحوار العالمى.