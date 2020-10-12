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جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين 10 أساتذة جدد.. تعرف عليها

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:17 ص
جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين 10 أساتذة جدد.. تعرف عليها الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط فريق المحافظات

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وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 10 أساتذة جدد بعدد من كليات الجامعة ، حيث اشتملت القرارات على  الموافقة على تعيين أستاذين جدد بكلية العلوم وهما الدكتور حسن عبده قطب عبد العال أستاذا بقسم الكيمياء، والدكتور احمد مصطفى سيد نصر أستاذا بقسم الجيولوجيا .

كما تمت الموافقة كذلك على تعيين أستاذين جدد أيضا بكلية الهندسة وهما حسام الدين محمود صديق أستاذا بقسم الهندسة الكهربائية ، والدكتور احمد على ضياء سرحان بقسم الهندسة الميكانيكية .

وفيما يخص كلية الطب فقد وافق المجلس على تعيين الدكتورة عبير شرف الدين عبدالرحيم أستاذة يقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتورة رجاء على محمد عثمان أستاذة بقسم الطفيليات الطبية .

كما اشتملت القرارات المتعلقة بكلية التربية النوعية على الموافقة على تعيين الدكتورة تغريد حسنى أحمد الضاوى أستاذة بقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية ، وفى معهد جنوب مصر للأورام فقد تمت الموافقة على تعيين الدكتورة منى محمود أحمد على أستاذة بالمعهد .

وفى كلية التربية فقد تمت الموافقة على تعيين الدكتورة عبير سروه عبد الحميد محمود أستاذة بقسم المناهج وطرق التدريس، وفى كلية الخدمة الاجتماعية فقد تمت الموافقة على تعيين الدكتور محمد محمد كامل الشربينى أستاذا بقسم خدمة الفرد بالكلية.

 

 

 


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