تونسى يتعرض للعنف بيد الشرطة الألمانية على طريقة جورج فلويد.. فيديو

كتبت مريم بدر الدين

تعرض مواطن تونسي مقيم في ألمانيا للعنف من بعض رجال الشرطة الألمانية بمدينة كريفيلد غرب ألمانيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الواقعة على طريقة الرجل الأمريكي جورج فلويد، الذى قتلته الشرطة الأمريكية، ما أشعل المظاهرات الأمريكية منذ عدة أشهر، بينما أعلنت السلطات الألمانية فتح تحقيق في الحادثة.

Almanya'nın #Krefeld kentinde yangın çıkan evden çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, Alman polisi tarafından darp edildi. pic.twitter.com/Eepki9jCxB — AyDam (@SpringNewspaper) October 11, 2020

وفي مقطع الفيديو يظهر المواطن التونسي وهو يتعرض للضرب من قبل عناصر الشرطة، كما قامت إحدي الشرطيات بوضع ركبتها على عنقه في مشهد مطابق لمقتل جورج فلويد شهر مايو الماضى.

وفي توضيح لملابسات الحادثة قالت شرطة كريفيلد في بيان لها، إن حريقا شب السبت في مبنى بشارع بلومن مشيرة إلى أن الشرطة سعت إلى إجلاء مواطنة ألمانية ومواطن تونسي يبلغ من العمر 47 عاما من المبنى، ولكن المواطن التونسي أبدى خلال عملية الإجلاء ممانعة للشرطة، ما دفع إلى استخدام القوة ضده.

وأوضح البيان أن الشرطة أوقفت المواطنة الألمانية بشبهة إضرام النار بالمبنى، بينما جرى توقيف المواطن التونسي وإطلاق تحقيق بحق عناصر الشرطة المتهمين باستخدام العنف ضده.

وكانت أطلقت السلطات الأمريكية سراح الشرطى المتهم بقتل المواطن الأميركى من أصل أفريقى جورج فلويد بكفالة "غير نقدية"، وهى سند بقيمة مليون دولار، وأطلق سراح ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، المتهم الرئيسى بقتل جورج فلويد، من السجن، بعد تقديم كفالة، حسب ما أشارت صحيفة "ديلى ميل".