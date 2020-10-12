تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكوم أمبو فى أسوان .. صور

أسوان - صلاح المسن

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكوم أمبو بأسوان للعام المالى 2020 / 2021 ، حيث تواصلت أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية بقرية العتمور قبلى، وشملت إنشاء بوابة للوحدة المحلية للقرية، ورصف طريق خفية العتمور بحرى وجارى تحضير وتسوية الطريق وتحضير التربة للبدء فى رصف الطريق، ويشرف على التنفيذ الادارة الهندسية وإدارة الطرق بالوحدة المحلية لمركز كوم أمبو.

من ناحية أخرى، كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد وجه رئيس مركز ومدينة أسوان العميد طارق لطفى، بالتنسيق مع الجهات المختصة بطريق السماد للإسراع فى إنهاء أعمال مد وتركيب شبكات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، بالإضافة إلى إدخال شبكات الغاز الطبيعى للمناطق السكنية الواقعة شرق الطريق بالحكروب والناصرية وخور عواضة.

وأوضح أن ذلك يأتى تمهيداً لأعمال رفع الكفاءة والرصف بطول 8 كم، ضمن الخطة الإضافية للرصف باعتمادات 151.1 مليون جنيه، موضحاً بأن تنفيذ أعمال رصف طريق السماد سيتوازى مع تحويل حركة سير النقل الثقيل تجاه الطريق الصحراوى الشرقى الجديد العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وتكلفة تزيد عن 800 مليون جنيه، والذى سيتم تنفيذه بنظام الرصف الخرسانى لتحمل الأوزان الثقيلة لسيارات نقل الخامات المحجرية.

وكلف محافظ أسوان مشروع النظافة التابع لمجلس مدينة أسوان بالاستمرار فى جرد ورفع الأتربة فى المواقع التى لا تشهد أعمال بنية أساسية لتسهيل الحركة المرورية، بجانب رفع القمامة والمخلفات على طول مصرف السيل من خلال 3 ورديات عمل وعلى مدار الـ 24 ساعة، وذلك لحين تنفيذ مشروع رصف الطريق ورفع كفاءته.

ومن جانبه، أكد العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان بأن طريق السماد هو أحد أهم المحاور المرورية فى الجانب الشرقى للمدينة، والذى يشهد كثافة مرورية، وخاصة سيارات النقل الثقيل المحملة بأطنان من كتل الجرانيت والرخام والمواد المحجرية المختلفة، ما أدى لسوء حالة الطريق وتشويهه بالحفر والكسور العديدة، علاوة على تراكمات الأتربة الناتجة من أعمال الحفر لشبكات البنية التحتية، مضيفاً بأنه بالنسبة للشوارع الداخلية والتى لا يوجد بها أعمال بنية أساسية يتم بشكل يومى ومتدرج تنفيذ أعمال رفع المخلفات وجرد الأتربة مثل طرق وشوارع كيما والسيل الجديد وكلية التربية والنفق.



تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكوم أمبو بأسوان



تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكوم أمبو بأسوان



تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكوم أمبو بأسوان