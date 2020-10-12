تعرف على استعداد "تعليم دمياط" للعام الدراسى.. تسليم الكتب للمدارس الأبرز

دمياط - معتز الشربينى

عقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بجميع مديرى عموم الإدارات التعليمية والنوعية، بحضور عبد الرازق الزينى وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الخدمات، وذلك بقاعة مركز مصادر التعلم بديوان المديرية.

استهدف الاجتماع تفعيل توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعداداً للعام الدراسى الجديد فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ومناقشة النقاط التى تناولها اجتماع كل من نائب الوزير لشئون المعلمين، ونائب الوزير لشئون التعليم الفنى.

وتناول وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، عددًا من النقاط الهامة والرئيسية التى من شأنها تحقيق استقرار وانتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس، تشمل سرعة الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين لسد العجز بالمدارس، وسرعة الانتهاء من حركة الانتداب بين الإدارات الأكثر والأقل كثافة، وفقاً للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وتنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2020.

وأكد "عثمان" على جميع الحضور تسليم الإفادة الخاصة بالاستعداد للعام الدراسى والإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها فى المدارس استعدادا للعام الدراسى، بالإضافة إلى آخر موقف لاستلام الكتب من مخازن المديرية وسرعة تسليمها للمدارس.

وطالب "وكيل الوزارة" مديرى الإدارات بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى كل مدرسة ومنها (تنظيم دخول الطلاب للمدرسة ـ تكثيف الإشراف داخل المدرسة لمنع تكدس الطلاب ـ تواجد جميع المعلمين فى طابور الصباح ـ تواجد أمن البوابة لمنع دخول أولياء الأمور لعدم التكدس ـ تكثيف اللوحات الإرشادية للطلاب ـ نظافة دورات المياه وتوافر المنظفات).

وأكد "عثمان" تفعيل دور رؤساء مجالس الأمناء على مستوى المدارس والإدارات التعليمية فى تذليل أية صعوبات دون تدخل فى العملية التعليمية، واللجان الصحية بالمدارس وسرعة الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على موقع الوزارة استعدادا للانتهاء من الإحصاء الاستقرارى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفى إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بدمياط لبدء العام الدراسى الجديد 2020 / 2021 م.