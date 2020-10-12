اليوم السابع
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تسجيل لقاح فيكتور الروسى المضاد لكورونا 15 أكتوبر الجارى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:00 م
تسجيل لقاح فيكتور الروسى المضاد لكورونا 15 أكتوبر الجارى اللقاح الروسي فيكتور -أرشيف
محمد ثروت

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أكدت آنا بوبوفا رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور"، أي الرقابة على الاستهلاك الروسية،  إن لقاح "فيكتور"  سيتم تسجيله في 15 أكتوبر الجاري ويصلح للمسنين والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.أضافت بوبوفا في تصريحات اليوم لصحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية أن المسنين سيتم تطعيمهم باللقاح الروسي المذكور.

وأوضحت أن اللقاح الذي وضعه مركز "فيكتور" هو لقاح اصطناعي ولا يحتوي على بروتين حي أو أية مكونات للفيروس. أما بروتين الدجاج فلا علاقة له أبدا بهذا اللقاح.

وأضافت أن موظفي مركز "فيكتور" وهيئة "الرقابة على الاستهلاك" قد فرضوا رقابة شديدة على نتائج البحوث العلمية واختبار اللقاح في كافة مراحله ولم يكشفوا أية مضار متعلقة بالحساسية.

وأعادت، بوبوفا إلى الأذهان أنها طعمت نفسها بهذا اللقاح،  وقالت:" عندي حساسية موسمية وقمت بتطعيم نفسي لأتأكد من غياب رد الفعل على الحساسية. ويمكنني القول إني لم أشعر بأية مضاعفات موضوعية أو ذاتية متعلقة بالحساسية".

يذكر أن واضعي لقاح "فيكتور" تلقوا في 24 يوليو الماضي ترخيصا باختباره السريري الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي.


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