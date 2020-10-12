اليوم السابع
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خالد صلاح
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تركيا تواصل استفزاز اليونان.. وتعلن إجراء مسح زلزالى بشرق المتوسط

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:05 ص
تركيا تواصل استفزاز اليونان.. وتعلن إجراء مسح زلزالى بشرق المتوسط البحرية اليونانية فى المتوسط - صورة أرشيفية
رويترز

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واصلت تركيا استفزاز اليونان، عندما أصدرت البحرية التركية إخطارا فى ساعة متأخرة من مساء الأحد قالت فيه إن السفينة التركية أوروتش رئيس ستجري مسحا زلزاليا في شرق البحر المتوسط خلال العشرة أيام المقبلة في خطوة من المرجح أن تجدد التوترات مع اليونان.

وقال الإخطار البحري إن سفينتين أخريين وهما أتامان وجنكيز خان إلى جانب أوروتش رئيس ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر.

ويدور خلاف بين البلدين بشأن مطالب متداخلة بالسيادة على موارد الغاز والنفط في المنطقة. والتقى وزيرا خارجية تركيا واليونان الأسبوع الماضي واتفقا على إجراء محادثات ثنائية بشأن الخلافات.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة أوروتش رئيس من المياه المتنازع عليها "لإعطاء فرصة للدبلوماسية" قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي بعد القمة إنه سيعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها ستؤدي إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.


اليونان

تركيا

مسح زلزالى

شرق المتوسط

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