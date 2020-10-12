تراجع استيراد البوتاجاز لـ 92.5 ألف طن فى شهر يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، تراجع معدلات استيراد البوتاجاز في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت 92.5 ألف طن، مقابل 126.7 ألف طن في شهر يوليو عام 2019، بتراجع بلغ نحو 34.2 ألف طن.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنتاج المحلي من البوتاجاز حقق ارتفاعا طفيفا في شهر يوليو الماضي وسجل 168 ألف طن، مقابل 148.8 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، فيما ارتفع حجم الاستهلاك المحلي من البوتاجاز نحو 286.4 ألف طن في يوليو الماضي، مقابل 266.4 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 20 ألف طن.

وحققت معدلات الاستهلاك المحلي من البترول قفزة كبيرة في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 8253 ألف طن، مقابل 6620 ألف طن في شهر يوليو من عام 2019، بارتفاع بلغ نحو 1633 ألف طن.

ورصدت البيانات، انخفاض الإنتاج من البترول خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 6628 ألف طن، مقابل 7112 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 484 ألف طن.

وانخفض إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي في شهر يوليو الماضي، ليسجل نحو 4005 ألف طن، مقابل 4371 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 366 ألف طن، بينما سجل إنتاج الزيت الخام والمكثفات نحو 2623 ألف طن في يوليو الماضي، مقابل 2741 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بفارق تراجع بلغ نحو 118 ألف طن.