تجديد حبس موظف اتصالات وصديقه لاتهامهما بالسطو المسلح على فرع شركته بحلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس موظف بشركة اتصالات وصديقه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالسطو المسلح على إحدى شركات الاتصالات فى دائرة القسم، وطالبت المحكمة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة حلوان، يفيد بوقوع حادث سرقة بالإكراه داخل فرع إحدى شركات الإتصالات الكائن بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهز الأمنية إلى محل البلاغ وبسؤال أحد موظفى الشركة أفاد بأنه أثناء تواجده داخل الفرع فوجئ بدخول أحد الأشخاص يرتدى كمامة هدده بسلاح نارى ( طبنجة ) واحتجزه داخل حجرة ملحقة بالفرع واستولى على كمية من كروت الشحن، ومبلغ مالى قدره ( 11 ألف جنيه) ولاذ بالفرار.

ومن خلال التحريات تبين عدم صحة رواية الموظف، وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله وأقر بأنه نظراً لسابقة اختلاسه مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه قيمة كمية من كروت الشحن استولى عليها من الشركة عمله والتصرف فيها بالبيع لصالحه ، اختمر فى ذهنه فكرة الاستيلاء على المسروقات واختلاق واقعة سرقته بالإكراه.

وفى سبيل ذلك، استعان بأحد أصدقائه (له معلومات جنائية) للحضور لفرع الشركة عمله والاستيلاء على المسروقات على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

واعترف بارتكاب الواقعة بالتواطؤ مع المذكور مستخدماً هيكل سلاح نارى على هيئة طبنجة "بلاستيك" ، لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما وإثبات صحة رواية المتهم الأول بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على خلاف الحقيقة.

كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى قدره 8500 جنيه ، 53 كارت شحن فئات مختلفة من متحصلات واقعة السرقة ) وأضافا بإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.