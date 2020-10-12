بورصة دبى ترتفع 0.5% بجلسة الاثنين وسط صعود 5 قطاعات على رأسها العقارات

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.50% رابحاً 11.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2234.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.8 مليون سهم محققة ما قيمته 148.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2985 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.05%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.79%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.29%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.2 مليون ورقة بقيمة 57 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.74%.

وفي سياق متصل قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، إنها تعتزم إطلاق سلسلة من اجتماعات مستثمري الدخل الثابت بتاريخ 12 أكتوبر، وسيتبع ذلك إصدار شركة تبريد لسندات ممتازة بدون ضمان مقيمة بالدولار الأمريكي ذات اللائحة s، بمدة استحقاق تتراوح بين 7 و 10 سنوات، وفقاً لظروف السوق السائدة، وسيتم دعم إصدار السندات من خلال التصنيفات الصادرة عن كل من وكالتي موديز وفيتش اللتان صنفتا تبريد عند مستوى Baa3 وbbb على التوالي، يؤهل كلا التصنيفين الشركة بدرجة تصنيف استثماري، وتستهدف الشركة استخدام عائد إصدار السندات في تمويل عمليات الاستحواذ لأغراض عامة للشركة.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إنهاء خدمة عمران سامي رئيس الشئون القانونية، وذلك لإعادة هيكلة الإدارة اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري، وتم تعيين نور بوحسين كقائم بأعمال رئيس الشؤون القانونية.

فيما أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن تحديد يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، موعداً لاتخاذ مجلس إدارة الشركة، قرارات بالتمرير فيما يتعلق بأعمال الشركة.