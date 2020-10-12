بورصة البحرين تحافظ على صعودها بجلسة الاثنين بفعل ارتفاع سهم البنك الأهلى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 976.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 32.37% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.59%، كما ارتفع سهمي مجموعة جي اف اتش المالية، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، 1.18%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.92% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.10% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.98%.

وفي سياق متصل أعلنت 3 بنوك وهم بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام-البحرين، الإثمار القابضة، عن عدم انكشافهم على شركة أعيان العقارية، وعدم تقديم أي تمويل للشركة.