اليوم السابع
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بورصة البحرين تحافظ على صعودها بجلسة الاثنين بفعل ارتفاع سهم البنك الأهلى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:13 م
بورصة البحرين تحافظ على صعودها بجلسة الاثنين بفعل ارتفاع سهم البنك الأهلى بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 976.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 32.37% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.59%، كما ارتفع سهمي مجموعة جي اف اتش المالية، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، 1.18%، على التوالي.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.92% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.10% بضغوط هبوط سهم  شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.98%.
 
وفي سياق متصل أعلنت 3 بنوك وهم بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام-البحرين، الإثمار القابضة، عن عدم انكشافهم على شركة أعيان العقارية، وعدم تقديم أي تمويل للشركة.

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