وافق مجلس الوزراء في بنجلاديش، اليوم الاثنين، على تغليظ عقوبة جرائم الاغتصاب من السجن مدى الحياة إلى الإعدام شنقا، وذلك بعد وقوع عدد من جرائم الاغتصاب التي أثارت غضب الشارع البنغالى ومواقع التواصل الاجتماعى، ورجح المتحدث باسم الحكومة البنغالية خندكر أنوار الإسلام - حسبما ذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) الأمريكية - صدور مرسوم من قبل الرئاسة بتعديل قانون منع قمع النساء والأطفال، وذلك لأن البرلمان ليس في دور الانعقاد حاليا.
وصرح وزير القانون أنيسول الحق بأنه من المتوقع أن يصدر المرسوم غدا الثلاثاء.
يذكر أن بنجلاديش شهدت عددا من التظاهرات خلال الأيام الماضية بعد نشر فيديو اغتصاب مجموعة من الرجال لسيدة على موقع فيسبوك.
وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها الجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنجلاديش أن الضحية كانت قد تعرضت للتخويف والاغتصاب مرات عدة العام الماضي.
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