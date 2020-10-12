وصرح وزير القانون أنيسول الحق بأنه من المتوقع أن يصدر المرسوم غدا الثلاثاء.

يذكر أن بنجلاديش شهدت عددا من التظاهرات خلال الأيام الماضية بعد نشر فيديو اغتصاب مجموعة من الرجال لسيدة على موقع فيسبوك. 
وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها الجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنجلاديش أن الضحية كانت قد تعرضت للتخويف والاغتصاب مرات عدة العام الماضي.
 