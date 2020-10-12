دكا (أ ش أ)

وافق مجلس الوزراء في بنجلاديش، اليوم الاثنين، على تغليظ عقوبة جرائم الاغتصاب من السجن مدى الحياة إلى الإعدام شنقا، وذلك بعد وقوع عدد من جرائم الاغتصاب التي أثارت غضب الشارع البنغالى ومواقع التواصل الاجتماعى، ورجح المتحدث باسم الحكومة البنغالية خندكر أنوار الإسلام - حسبما ذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) الأمريكية - صدور مرسوم من قبل الرئاسة بتعديل قانون منع قمع النساء والأطفال، وذلك لأن البرلمان ليس في دور الانعقاد حاليا.