برنامج الغذاء العالمى: حرمان 370 مليون طفل من الوجبات المدرسية هذا العام بسبب كورونا

كتب محمد شعلان

أكد برنامج الأغذية العالمى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن إغلاق المدارس بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم هذا العام، تسبب فى حرمان ملايين الطلاب فى مراحل التعليم الأساسية من الوجبات المدرسية التى كانت تعدها لهم، وقال برنامج الغذاء العالمى على حسابه بموقع "تويتر": "ما يقرب من 370 مليون طفل فى جميع أنحاء العالم فاتهم وجبات مدرسية بسبب إغلاق المدارس هذا العام".

ما يقرب من 370 مليون طفل فى جميع أنحاء العالم فاتهم وجبات مدرسية بسبب إغلاق المدارس هذا العام.



يستخدم برنامج الأغذية العالمي أدوات رسم الخرائط والتصور لمراقبة إغلاق المدارس والإمدادات الغذائية والأثر التغذوي لمساعدة صناع القرار على الاستجابة بشكل سريع. — WFP بالعربي (@WFP_AR) October 12, 2020

وكان قد أكد برنامج الأغذية العالمى، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من قلة الغذاء فى سوريا خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، وقالت منظمة الغذاء العالمى فى رسالة على حسابها بموقع "تويتر": "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من استهلاك الغذاء فى سوريا".

وشددت منظمة برنامج الأغذية العالمى، على أن المساعدات من برنامج الأغذية العالمى أمر بالغ الأهمية لملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، والذين ليس لديهم طريقة أخرى للحصول على الغذاء.

جدير بالذكر، حصل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام 2020، ما جذب اهتما الكثيرين لمعرفة معلومات أكثر غن كل ما يخص البرنامج وعلى رأسهم مديره التنفيذى الأمريكى ديفيد مولدرو بيزلى والذى يتولى المنصب منذ 3 سنوات وتحديدا فى 29 مارس 2017 وحتى اليوم.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) جوزيه جرازيانو دا سيلفا عن تعيين ديفيد بيزلي من الولايات المتحدة في منصب وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى، وجاء بيزلى خلفا للأمريكية إرثارين كوزين، وقد أكد المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى موافقته على التعيين.