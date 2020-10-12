اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:02 م
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انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بمدخل سبرباى بطنطا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:19 م
انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بمدخل سبرباى بطنطا إنقلاب سيارة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، بمنطقة مفارق سبرباى، الأمر الذى أدى إلى تفريغ الحمولة على الأرض.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا ، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية على الطريق بمدخل سبرباى، تم تفريغ كميات كبيرة من البنزين على الارض.

هرعت الحماية المدنية وشرطة المرور لمكان البلاغ، وفرضت الشرطة كردون أمني في محيط السيارة المقلوبة، ويتعامل رجال الحماية المدنية مع الحادث بحذر خشية اشتعال النيران.

 

 


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