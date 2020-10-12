انقطاع الكهرباء عن مومباى الهندية بسبب عطل فى الشبكة

قالت السلطات إن عطلا في الشبكة تسبب في انقطاع كبير للكهرباء في العاصمة المالية للهند مومباي والمناطق المحيطة بها اليوم الاثنين.
وقالت وكالة بريهان مومباي للكهرباء على تويتر: "انقطعت الكهرباء عبر منطقة مومباي بسبب عطل في الشبكة".
مشاركة
قالت السلطات إن عطلا في الشبكة تسبب في انقطاع كبير للكهرباء في العاصمة المالية للهند مومباي والمناطق المحيطة بها اليوم الاثنين.
وقالت وكالة بريهان مومباي للكهرباء على تويتر: "انقطعت الكهرباء عبر منطقة مومباي بسبب عطل في الشبكة".
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة