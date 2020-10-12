اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:09 ص
خالد صلاح
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انقطاع الكهرباء عن مومباى الهندية بسبب عطل فى الشبكة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:34 ص
انقطاع الكهرباء عن مومباى الهندية بسبب عطل فى الشبكة مومباى الهندية
رويترز

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قالت السلطات إن عطلا في الشبكة تسبب في انقطاع كبير للكهرباء في العاصمة المالية للهند مومباي والمناطق المحيطة بها اليوم الاثنين.

وقالت وكالة بريهان مومباي للكهرباء على تويتر: "انقطعت الكهرباء عبر منطقة مومباي بسبب عطل في الشبكة".


مومباى

الهند

انقطاع الكهرباء

كهرباء الهند

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