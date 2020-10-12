انطلاق تجارب سريرية هندية على الأجسام المضادة المستخلصة من الخيول لعلاج كورونا

كتبت هند عادل

أعطى المراقب العام للأدوية في الهند إشارة بدء المرحلة الأولى من التجربة السريرية البشرية لـ "antisera" التي تم تطويرها عن طريق حقن فيروس كورونا المعطل في الخيول والذى يمكن أن يكون علاجًا محتملاً لـكوفيد 19.

تم تطوير "antisera" من قبل المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) بالتعاون مع شركة أدوية بيولوجية مقرها حيدر أباد، ولكن لا يزال يتعين إجراء تجارب سريرية على عقار "antisera" لإثبات السلامة والفعالية.

Antisera عبارة عن مصل دم غني بالأجسام المضادة ضد مستضدات معينة ويتم حقنها في البشر للمساعدة في تنشيط جهاز المناعة لمحاربة عدوى معينة، وهى مضادات شديدة النقاء تربى في الحيوانات للوقاية والعلاج من فيروس كورونا ".

تم نشر الدراسة المتعلقة بتطوير أمصال الخيول على منصة Research Square، وقالت الورقة البحثية: "تقدم الدراسة دليلاً على إمكانية توليد أجسام مضادة عاليه النقاء من الخيول ضد فيروس كورونا والتي يمكن أن تظهر نشاط تحييد متسق وعالي.

علاوة على ذلك، فإن الاختبار في الجسم الحي للتحقق من فعالية هذا المنتج المطوَّر محليًا والفعال من حيث التكلفة سيمهد الطريق للتقييم السريري بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكونه طريقة مستقلة عن المانحين، فقد يكون هذا بديلاً فعالاً لبلازما النقاهة لعلاج مرضى COVID-19

في وقت سابق، تم استخدام هذه الإجراءات للسيطرة على العديد من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، على الرغم من أن البلازما التي يتم استعادتها من المرضى الذين يعانون من COVID-19 يمكن أن تخدم غرضًا مشابهًا ، إلا أن خصائص الأجسام المضادة وفعاليتها وتركيزها تظل متفاوتة من مريض إلى آخر ، وبالتالي تجعلها أداة إكلينيكية غير موثوقة لإدارة المرضى

وكجزء من الدراسة ، تم تحصين 10 خيول سليمة بفيروس كورونا المعطل وبعد 21 يومًا من التحصين ، تم اختبار عينات البلازما، وأشارت نتائج عينات البلازما إلى وجود أجسام مضادة IgG محددة لـ لكورونا كما تم اكتشافها.