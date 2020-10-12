اليوم السابع
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انطلاق أول رحلة للبالون الطائر فى الأقصر منذ 6 أشهر بإجراءات احترازية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:10 م
انطلاق أول رحلة للبالون الطائر فى الأقصر منذ 6 أشهر بإجراءات احترازية رحلات البالون الطائر
كتبت آمال رسلان

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أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية انطلاق رحلات البالون الطائر فى الأقصر فجر اليوم الإثنين، بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب فيروس كورونا، معربا عن سعادته بعودة النشاط وان تكون بداية جديدة لموسم السياحة الشتوى، حيث نشرت صفحة لجنة تسويق السياحة الثقافية فيديو لإقلاع أول بالون طائر اليوم فى سماء الأقصر، الذى يقل 12 سائحا.
 
وتلقت شركات البالون بمحافظة الأقصر، أمس الأحد، إخطارًا يتضمن تشغيل البالون، بدءًا من اليوم بضوابط احترازية تتعلق بإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات، والعمل بطاقة 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتباع الاحترازات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.
 
وتنطلق بمدينة الأقصر سنويًا ما يزيد عن 10 ألاف رحلة بالون، تقل قرابة 216 ألف سائح وسائحة، وذلك وفقًا للاتحاد المصري لشركات السياحة.
 
وكانت أولى رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر في عام 1988 إجراها عدد من الطيارين التابعين لشركة " فيرجن " البريطانية.
 
وفي عام 1994 أسست أول شركات البالون المصرية عبر كوادر وخبرات مصرية تدربت في معاهد للطيران المدني بعدد من المدن الأوربية حتى وصل الآن عدد الشركات المصرية العاملة فى سياحة البالون لنحو 8 شركات يعمل بها ما يزيد عن 600 عامل.
 
 
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