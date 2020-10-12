النيابة تسلم التحريات حول حريق شقة سكنية ببولاق وتنتظر التقرير الجنائى

كتب ـ أحمد الجعفرى

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، حيث تبين أن ماس كهربائى وراء الحادث، وتنتظر النيابة تقرير الآدلة الجنائية؛ لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور دون اصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران بالمكان.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان يهملون التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.