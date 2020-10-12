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المفوضية الأوروبية تهدد تركيا بتنفيذ عقوبات ضدها إذا واصلت التصعيد شرق المتوسط

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:55 م
المفوضية الأوروبية تهدد تركيا بتنفيذ عقوبات ضدها إذا واصلت التصعيد شرق المتوسط المفوضية الأوروبية - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: عقوباتنا جاهزة للتنفيذ إذا واصلت تركيا تصعيدها شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أبحرت سفينة تركية اليوم الاثنين، للقيام بعمليات مسح سيزمي في منطقة شرق البحر المتوسط، ما دفع اليونان مجددا لمطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، وذلك ضمن خلاف حول حقوق التنقيب في عرض البحر

وأعربت فرنسا عن قلقها بعد أن بدأت السفينة التركية أوروتش رئيس رحلتها. وقالت إن تركيا يجب أن تفي بالالتزامات التي تعهدت بها في هذا النزاع، وأن تمتنع عن الأعمال الاستفزازية وتظهر حسن نواياها.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الرحلة الجديدة للسفينة بأنها "تصعيد كبير" و"تهديد مباشر للسلام في المنطقة"، في حين وجهت تركيا الاتهام إلى أثينا بتأجيج التوتر.


المفوضية الأوروبية

شرق المتوسط

تركيا

تركيا واليونان

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