المالية: مشروع للتأمين على ممتلكات الحكومة قريبا.. والبداية بالعاصمة الإدارية

كتب حسام الشقويرى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الوزارة سوف تتبنى مشروع التأمين على ممتلكات الحكومة خلال الفترة القادمة وسوف تكون البداية بالمشروعات الحديثة الإنشاء مثل العاصمة الإدارية ومن بعدها باقى الممتلكات تدريجيا، وذلك ردا على سؤال أحد المشاركين بمؤتمر التأمين الطبى.

وأشار معيط فى تصريحات خلال مؤتمر التأمين الطبى إلى وجود لجنة مختصة بهذا المشروع تولى رئاستها قبل توليه الوزارة بتوجيه رئاسى وانتهت إلى طرح نموذج لبداية التأمين على ممتلكات الحكومة وخلال الفترة القادمة سوف يتولى إعادة طرح هذا المشروع وعرضه على مجلس الوزراء.