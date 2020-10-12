الكويت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الاثنين، وصول طائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوة الجوية، وعلى متنها عدد من المواطنين الكويتيين المرضى ومرافقيهم الموفدين للعلاج في تايلاند، وقالت (الدفاع) الكويتية- في بيان صحفي - إنه تم تجهيز طائرة الاخلاء بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى الطاقم الطبي المتخصص من هيئة الخدمات الطبية بالوزارة، بهدف رعاية المرضى أثناء رحلة عودتهم إلى الكويت.