وأضافت أنه تم اجراء كل الفحوصات الطبية المقررة للركاب فور وصولهم، وفقا للمعايير التي حددتها السلطات الصحية الكويتية؛ وذلك من خلال الكوادر الطبية لهيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، موضحة أنه تم نقل المرضى العائدين إلى مستشفى جابر للقوات المسلحة، وبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
 