الكهرباء تنظم دورات تدريبية "عن بعد" للكوادر اليمنية فى المجالات الفنية والإدارية

كتبت رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة ونظيرتها بجمهورية اليمن الشقيقة لبناء القدرات ونقل الخبرات والمهارات والمعارف من الجانب المصرى للأشقاء بجمهورية اليمن برعاية وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر واليمن تم بدء فعاليات أولى الدورات التدريبية ضمن حزمة من سبعة برامج تدريبية متتالية عن بعد، لعدد 137 من الكوادر اليمنية فى المجالات الفنية والإدارية وستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتنفيذ تلك الدورات التدريبية وذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر.

وتعد هذه البرامج ذات أهمية قصوى من أجل تدعيم وتعزيز العلاقات بين البلدين والوصول إلى شراكة حقيقية لتحقيق النفع المشترك والأهداف المرجوة. ويقوم المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم.

الجدير بالذكر انه من بداية عام 2003 و حتي الأن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتدريب عدد 8335 متدرب من الدول الأفريقية والدول العربية الأسيوية في كافة مجالات الكهرباء والطاقة (توليد / نقل / توزيع / طاقة متجددة / إداري / مالي / حاسب ألي).