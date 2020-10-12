اليوم السابع
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"القومية للزلازل": زلزال 1992 متوسط وضعف البنية التحتية سبب انهيار المبانى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:21 م
"القومية للزلازل": زلزال 1992 متوسط وضعف البنية التحتية سبب انهيار المبانى جانب من آثار زلزال 1992
كتب - محمد شرقاوى

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قال الدكتور أحمد بدوى، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن الزلازل لغة طبيعية للكرة الأرضية، ولن تستطيع أى أمة مهما تقدمت أن تمنعها، وعلينا أن نتعايش معها، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تسجل جميع الأنشطة الزلزالية بمصر.
 
وتابع "بدوى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الزلزال الذي حدث في مصر عام 1992 كان متوسط القوة، ويحدث فى الكثير من الدول ولا يؤدى إلى شئ، ولكن ضعف البنية التحتية أدى لسقوط عشرات القتلى وانهيار الكثير من المبانى.
 
ولفت إلى أن الكود الزلزالى لا يطبق في كل المباني بمصر، ولكنه يطبق في المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الإنسان هو المسؤول الأول عند حدوث الظواهر الطبيعية، من خلال البناء بشكل غير جيد فى أماكن قد تنهار عند حدوث زلزل وخلافه.

القومية للزلازل

زلزال 1992

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ذكرى زلزال 1992

زلزال

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