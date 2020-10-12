القبض على سائق لتعاطيه الأقراص المخدرة أثناء القيادة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم الاثنين، من ضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة، وذلك خلال حملة فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم خلالها فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى الأقراص المخدرة.

كما أسفرت نتائج الحملات المرورية، التى قادها العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، والعميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور بأسوان، عن ضبط 256 مخالفة مرورية متنوعة، على النحو التالى: تحرير 47 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 42 مخالفة، وتحرير 46 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 44 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 76 مخالفة متنوعة.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

كانت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، تمكنت اليوم، من ضبط متهمين اثنين بحوزتهما كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و250 جرام حشيش، و9 أقراص مخدرة، وسلاحين أبيض.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.