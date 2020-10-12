القبس: الكويت تسلم 3 متهمين مصريين بالتحريض على الفوضى للقاهرة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

سلم جهاز أمن الدولة الكويتي السلطات المصرية 3 متهمين مصريين بالتحريض على الفوضى والعنف، والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرته مصادر لصحيفة القبس الكويتية. وقالت الصحيفة إن جهاز أمن الدولة سلَّم مؤخراً ثلاثة مقيمين مصريين إلى "إنتربول" بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر رفيعة إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم، مشيرة إلى أنه بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري. ولفتت المصادر إلى تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.