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العربية: إيران تجبر العراق على اتفاق لدفع أموال تقول إنها مجمدة لدى بغداد

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:31 م
العربية: إيران تجبر العراق على اتفاق لدفع أموال تقول إنها مجمدة لدى بغداد الرئيس الإيراني حسن روحانى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إيران تجبر العراق على اتفاق لدفع أموال تقول إنها مجمدة لدى بغداد. يأتى هذا بعدما قال البنك المركزى الإيرانى: "توصلنا لاتفاق مع العراق للإفراج عن أصول إيران المالية". وأضاف البنك المركزى الإيرانى، أن الأصول التى سيفرج عنها العراق ستستخدم لشراء بضائع أساسية.

وقبلها قال مندوب السعودية فى الأمم المتحدة، إن دعم إيران للميليشيات في المنطقة انتهاك للقرارات الأممية.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات على إيران هدفها حرمانها من أموال دعم الإرهاب.

 


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