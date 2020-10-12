اليوم السابع
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العثور على طفل رضيع حديث الولادة بمدخل عمارة بحى الضواحى فى بورسعيد

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:47 م
العثور على طفل رضيع حديث الولادة بمدخل عمارة بحى الضواحى فى بورسعيد طفل رضيع - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج

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عثر منذ قليل، سكان عمارة الأمل بحى الضواحى ببورسعيد على طفل حديث الولادة بمدخل العمارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

وتلقى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بلاغا من غرفة العمليات يفيد وجود طفل حديث الولادة بمدخل عمارة سكنية بمنطقة الأمل بحى الضواحى.

 

وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة، ومباحث قسم شرطة الضواحى إلى موقع البلاغ للمعاينة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ومن جهة أخرى، أكدت طوارئ مديرية الشئون الصحية، بأنه تم نقل الطفل من خلال سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتبين من خلال الكشف الطبى أن الطفل بصحة جيدة وحالته العامة مستقرة، وأن الفحوصات الطبية أكدت أن الطفل مولود منذ 5 أيام، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الطفل الرضيع.


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