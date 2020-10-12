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الصحة تكشف عن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـ93.4 %

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:11 ص
الصحة تكشف عن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـ93.4 % وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسب المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى 93.4 %، بعد تسجيل 97688 حالة تعافي بالجمهورية.
 
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى اليوم.
 
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  12 حالة جديدة.
 
وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و 6052 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

كورونا

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مستشفيات العزل

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