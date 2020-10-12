الصحة العالمية: السماح بحرية انتشار كورونا لكسب المناعة ليس خيارا

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن السماح بحرية انتشار فيروس كورونا لكسب المناعة ليس خيارا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أشادت منظمة الصحة العالمية بحكومة جنوب أفريقيا لجهودها الحازمة التي ساعدت في خفض المسار التصاعدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم" إن جنوب أفريقيا اتخذت خطوات حاسمة من أجل التصدي للوباء، تضمنت إنشاء آليات تنسيق للاستجابة على جميع المستويات ووضع أدوات مراقبة لجميع الركائز الحاسمة للاستجابة وفرض تدابير بشأن الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على الحركة وحظر التجول وإغلاق الشركات والمدارس ودور العبادة".

وأوضح البيان "أن هذه الإجراءات القوية ساعدت على الحد من الانتشار المتسارع لوباء (كوفيد-19) وسمحت للدولة بتعزيز قدراتها لفحص المصابين وعزلهم وتقديم العلاج لهم وللمخالطين.