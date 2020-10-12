الزراعة تنهى استعدادات استقبال 3 زرافات أفريقية لحديقة حيوان الجيزة

كتب عز النوبى

انتهت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من استعداداتها من داخل حديقة حيوان الجيزة لاستقبال 3 زرافات جديدة جرى التعاقد عليها منها "2 زرافة أنثى وواحد ذكر زراف" للحديقة من جنوب أفريقيا، واستيراد الزرافات طبقًا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.



كما انتهت حديقة حيوان الجيزة من بيت الزرافات الجديد الذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقًا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.



وأكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أنه على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا نجحت إدارة حديقة حيوان الجيزة فى استيراد 3 زرافات من جنوب أفريقيا تصل خلال أيام، وذلك بعد إتمام الموافقة الاستيرادية لعدد 3 زرافات جديدة تم التعاقد عليها منها عدد 2 زرافة أنثى وواحد ذكر زراف، وتم التعاقد عليها وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات مقابل فرس النهر أو ما يطلق عليه "سيد قشدة" وعدد من الكباش الأروى، موضحا أن استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان، أنه تم تصميم بيت جديد للزرافات بخلاف بيت أنثى الزرافة "سوسن"، نظرنا لأنها كبيرة فى السن وخوفا على الزراف الجديد الذى لم يتجاوز عمرة من عامين إلى ثلاثة أعوام، موضحا أن استيراد الحيوانات، طبقا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاشتراطات الدولية لمنظمتى الصحة الحيوانية، مؤكدا أن الفترة الأخيرة نجحت المفاوضات وإجراءات الحديقة فى استيراد ٣ زرافات من جنوب أفريقيا،، لعرضها فى حديقة حيوان الجيزة، ويجرى مفاوضات حول استيراد أخرى لحديقة حيوان الإسكندرية، والزراف المستورد تتراوح أعمارها من عامين إلى ثلاثة أعوام.



وقالت الدكتور مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن بيت الزرافات الجديد يقع أمام باب 3 داخل حديقة حيوان الجيزة بجوار بيت الجمل الأسيوى، مضيفة أن هناك برنامجا غذائيا صحيا معتمدا للزرافة "سوسن"، وذلك من خلال خلطة من الوجبات الغذائية على مدار اليوم، تشمل أنواعا من العدس والفول والفاصوليا الجافة مع الأعلاف وبعضا من الفاكهة تشمل التفاح والبرتقال والموز، والدريس والذرة المزروعة خصيصا لها داخل الحديقة لضمان نقائها، فضلا عن مجموعة من الفيتامينات، والأملاح المعدنية، والمتابعة على مدار 24 ساعة لحالة الزرافة "سوسن".



وتبدأ إدارة حديقة حيوان الجيزة، تأهيل أنثى الزراف "سوسن" المنفرد فى بيتها تمهيدا لإدخال ذكر الزراف القادم من جنوب أفريقيا للتزاوج معها، من خلال تخصيص فريق بيطرى وعمال و"كلافين"، لرفع الكفاءة الصحية لها، وتوفير جو مناسب، والخروج من حالة الحزن والاكتئاب التى سيطرت عليها الفترة الماضية.