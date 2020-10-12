الرعاية الصحية: التأمين الصحى الشامل يقدم خدمات طبية تضاهى أفضل دول العالم

كتب عامر مصطفى

علق الدكتور أحمد بسيونى، استشارى المخ والأعصاب، مسؤول بهيئة الرعاية الصحية، على نجاح أول عملية قسطرة مخية بالتأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، قائلا: "نجاح العملية لأن القسطرة المخية صعبة وتنقسم لشقين علاجية وتشخيصية، وفى حالة هذه المريضة كانت تشخيصية". وتابع بيسونى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، تقديم آية عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد مجهزة بشكل كامل، مشيرا إلى أن الخدمة تقدم طوال الوقت، ويتم الكشف 24 ساعة على مدار اليوم.

وتابع بسيونى، أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها فى المحافظة، وصعوبة عملية لأن الجهاز الخاص بها يصل سعره إلى 12 مليون جنيه لأنها تقنية محدودة فى العالم، كما أنها تحتاج إلى تكنولوجيا عالية للغاية ومصر بها كل المستهلكات الموجودة فى أفضل الأماكن بالعالم.

وحيا الدكتور أحمد بسيوني، الهيئة العامة للرعاية الصحية على هذه الخطوات لأنه خطوات شجاعة وتطوير سريع للغاية، مؤكداً أن الخدمة الطبية ارتفعت لتضاهى أفضل الخدمات الموجودة فى العالم كله.