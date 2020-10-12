الذهب ينزل من أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل توقعات بتحفيز محدود في أمريكا

رويترز

نزل الذهب عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع إذ أثرت توقعات بمشروع قانون غير كاف لحزمة تحفيز لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة سلبا على جاذبية المعدن النفيس الذي يستخدم كأداة للتحوط من التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1921.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر أيلول عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1928.90 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بعد أن واجهت مفاوضات بشأن حزمة تحفيز أمريكية معارضة في حين تراجع اليوان بعد أن اتخذ البنك المركزي الصيني إجراء يُنظر إليه على أنه يستهدف الحد من قوة العملة.

ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض قيم العملات، وسجل المعدن الأصفر مكاسب تزيد على 27 بالمئة منذ بداية العام بدعم من إجراءات تحفيز غير مسبوقة عالميا للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2402.50 دولار في حين تراجع البلاتين 1.27 بالمئة إلى 874.94 دولار.